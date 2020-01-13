وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي يزور الخرطوم

وصل ​وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي​ ​انور قرقاش​، إلى العاصمة ​السوداني​ة ​الخرطوم​ في زيارة تستمر يومين. وأعلنت ​وزارة الخارجية​ السودانية في بيان لها، أن " وكيل وزارة الخارجية السوداني، الصديق عبد العزيز يستقبل قرقاش، الذي وصل الخرطوم، في زيارة لمدة يومين يقابل خلالها عددا من كبار المسؤولين والوزراء".



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