خارجية أوكرانيا: إيران تعهدت بتسليمنا الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

شدّد وزير الخارجية الأوكرانية على أنّ "تصريح ​إيران​ بأنّ الطائرة المنكوبة حلّقت قرب موقع عسكري حسّاس، هراء"، لافتًا إلى أنّ "إيران تعهّدت بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة إلى كييف".

وأعلن أنّ "اجتماعًا سيُعقد في لندن في 16 كانون الثاني، لمناقشة قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة، وهذا الاجتماع سيبحث باتخاذ إجراءات قانونيّة ضدّ إيران وقضية التعويضات لذوي الضحايا".