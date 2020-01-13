الحكومة الألمانية: مؤتمر دولي حول ليبيا سيعقد هذا الشهر في برلين

أكّد متّحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أنّ "مؤتمرًا دوليًّا حول ليبيا يضمّ جانبي النزاع والدول الفاعلة فيه، سيُعقد في كانون الثاني الحالي".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "التحضيرات لمؤتمر من هذا النوع جارية، ويجب أن يعقد هنا في برلين في كلّ الأحوال في الشهر الحالي"، لافتًا إلى أنّ "المؤتمر قد يُعقد الأحد المقبل في 19 كانون الثاني، رغم أنّ من المبكر تأكيد ذلك في هذه المرحلة".
وبموازاة ذلك، أعلنت الرئاسة التركية زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اليوم نفسه إلى برلين، دون أن تحدّد خلفيّات الزيارة.
وأكدت الرئاسة المصرية من جهتها، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
يأتي الإعلان عن القمة بعد دخول وقف هشّ لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، وقوات الجيش الوطني الليبي حيّز التنفيذ.
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