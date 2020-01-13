الحكومة الألمانية: مؤتمر دولي حول ليبيا سيعقد هذا الشهر في برلين

أكّد متّحدث باسم ​الحكومة الألمانية​ ​شتيفن زايبرت​، أنّ "مؤتمرًا دوليًّا حول ​ليبيا​ يضمّ جانبي النزاع والدول الفاعلة فيه، سيُعقد في كانون الثاني الحالي".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "التحضيرات لمؤتمر من هذا النوع جارية، ويجب أن يعقد هنا في ​برلين​ في كلّ الأحوال في الشهر الحالي"، لافتًا إلى أنّ "المؤتمر قد يُعقد الأحد المقبل في 19 كانون الثاني، رغم أنّ من المبكر تأكيد ذلك في هذه المرحلة".

وبموازاة ذلك، أعلنت ​الرئاسة التركية​ زيارة مرتقبة للرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ في اليوم نفسه إلى برلين، دون أن تحدّد خلفيّات الزيارة.

وأكدت ​الرئاسة المصرية​ من جهتها، أنّ الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ أجرى محادثات مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​.

يأتي الإعلان عن القمة بعد دخول وقف هشّ لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، وقوات الجيش الوطني الليبي حيّز التنفيذ.