بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الهندي الوضع بالخليج والأزمة الليبية

أعلن المكتب الإعلامي للكرملين، أن الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، ناقش مع رئيس الوزراء الهندي، ​ناريندرا مودي​، في ​اتصال​ هاتفي، الوضع في ​الخليج​ و​الأزمة​ الليبية.

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