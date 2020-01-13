"بلومبرغ": فريق روسي تركي سيراقب وقف إطلاق النار في ليبيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن دبلوماسي غربي رفيع المستوى، أنه ستشكل روسيا وتركيا فريقا مشتركا مكلفا بضمان تنفيذ نظام وقف إطلاق النار في ليبيا.
كما نقلت الوكالة عن مسؤول عربي، تصريحه بأن مصر والإمارات العربية المتحدة قد تقومان بدوريهما في تحقيق هذا الهدف.
وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "ممثلي الوفدين الليبيين، فايز السراج والمشير خليفة حفتر، الذين وصلوا إلى موسكو، انضموا إلى المحادثات مع ممثلين عن الجانيين الروسي والتركي لتسوية الأزمة الليبية".
وتأتي هذه الخطوة تلبية لمبادرة من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
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