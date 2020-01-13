"بلومبرغ": فريق روسي تركي سيراقب وقف إطلاق النار في ليبيا

أفادت وكالة "​بلومبرغ​" نقلاً عن دبلوماسي غربي رفيع المستوى، أنه ستشكل ​روسيا​ و​تركيا​ فريقا مشتركا مكلفا بضمان تنفيذ نظام وقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​.

كما نقلت الوكالة عن مسؤول عربي، تصريحه بأن مصر و​الإمارات العربية المتحدة​ قد تقومان بدوريهما في تحقيق هذا الهدف.

وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​، أن "ممثلي الوفدين الليبيين، ​فايز السراج​ والمشير ​خليفة حفتر​، الذين وصلوا إلى ​موسكو​، انضموا إلى المحادثات مع ​ممثلين​ عن الجانيين الروسي والتركي لتسوية ​الأزمة​ الليبية".

وتأتي هذه الخطوة تلبية لمبادرة من الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​.

