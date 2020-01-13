صحفي ياباني أُسر في سوريا يرفع دعوى قضائية ضد حكومة بلاده

أعلنت وكالة "كيودو" أن الصحفي الياباني، جومبي ياسودا، الذي تم إطلاق سراحه من الأسر في ​سوريا​ سنة 2018، توجه إلى ​القضاء​ الياباني، بعد امتناع حكومة بلاده عن منحه ​جواز سفر​.

وبحسب الوكالة، فإن ياسودا تقدم بطلب للحصول على جواز سفر، للسفر إلى عائلته في ​أوروبا​ والهند، لكن السلطات رفضت طلبه، ما يقيد حريته ويجعله غير قادر على مغادرة البلاد، معتبراً أن هذا الإجراء هو "انتهاك للدستور الياباني، الذي ينص على الحق في حرية الحركة والحق في السفر".

وكانت قد أعلنت ​الحكومة اليابانية​، في نوفمبر سنة 2018، عن الإفراج عن الصحفي ياسودا بعد 3 سنوات قضاها أسيرا لدى عناصر "​جبهة النصرة​" في سوريا.

