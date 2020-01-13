جبق إستمع إلى مشاكل المستشفيات الخاصة وصعوبة تأمين المستلزمات الطبية

إستقبل وزير ​الصحة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جميل جبق​، وفدًا من أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ برئاسة ​سليمان هارون​ بحضور النائب ​فادي علامة​، وتناول البحث تطورات الأوضاع في هذه المستشفيات في ظل الضائقة الإقتصادية والمالية التي يشهدها ​لبنان​.

وأعلن هارون في تصريح بعد الإجتماع أن المشاكل الأساسية للقطاع تتلخص بالتالي "التأخر في تسديد مستحقات المستشفيات حيث تعادل الجداول الخاضعة للتدقيق والموجودة في ​وزارة المال​ية والجاهزة لأن تدفع، حوالى خمسمئة مليار ليرة. في الجهات الضامنة يتم تسعير المعدات و​المستلزمات الطبية​ على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وهذا يعني عدم قدرة المستشفيات على الإستحصال على هذه المعدات والمستلزمات بالسعر الرسمي، خصوصًا أن وكلاء هذه المستلزمات يطلبون من المستشفيات تسديد ثمنها نقدًا عند التسليم، في وقت أن المستشفيات تنتظر سنوات للحصول على مستحقاتها".

وشدد على "أننا بلغنا مستوى خطرًا جدا وكنا قد نبهنا إلى ذلك وتوقعنا أن نبلغ إليه في نهاية هذا الشهر ولكننا بلغناه قبل الموعد المحدد. إننا حاليًا في صلب المشكل. فهناك مرضى لا يستطيعون الدخول إلى المستشفيات للخضوع لعمليات معينة، ليس لأن المستشفيات ترفض استقبالهم بل لأن هذه المستشفيات عاجزة عن تأمين المعدات والمستلزمات اللازمة للقيام بهذه العمليات، على غرار عمليات العظام وتمييل شرايين القلب والجراحة العامة"، مشيرا الى "أننا أمام معضلة وقد بادر وزير الصحة، مشكورًا، إلى التقاط كرة النار وسيسعى إلى إيجاد الحلول".

ولفت هارون الى أن "جبق سيراجع مع وزارة المال إمكان تسديد جداول المستحقات الموجودة لديها، وسيجتمع مع ​ممثلين​ عن تجمع مستوردي المعدات الطبية لاجتراح آلية تضمن استلام المعدات وتسديد ثمنها"، معربا عن أسفه لـ"عدم وجود تجاوب من المسؤولين الآخرين".

من جهة ثانية إلتقى جبق وفدًا من ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​ برئاسة النقيب ​ملحم خلف​، وتناول البحث الأوضاع العامة.