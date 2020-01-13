إخبار ضد شقير وشركات الخليوي بجرائم عدة منها مخالفة قانون المحاسبة وانتحال الصفة

تقدّمت مجموعات "الشعب يريد إصلاح النظام"، مبادرة "وعي"، "الحركة الشبابية للتغيير"، "ثورة الشعب اللبناني العنيد" و"شباب المصرف"، بإخبار أمام ​النيابة العامة المالية​ سجّل برقم 264/2020، ضدّ وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد شقير​ وشركات "تاتش" و"زين" و"ألفا" و"أوراسكوم"، بجرائم مخالفة قانون المحاسبة العموميّة وانتحال الصفة ومخالفة أحكام عقد تشغيل ​قطاع الخليوي​ وتوصيات لجنة الإتصالات في ​مجلس النواب​؛ وذلك على خلفية قيام شقير بتمديد العقد مع الشركات خلافًا للقانون".

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