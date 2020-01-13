ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "بعد أن انضمّت شركات الغاز إلى عمليّة الإحتكار وإذلال الناس، خاصّة الشركة المُسيطرة على السوق الّتي يملكها طلال الزين وسياسيّين، أتمنّى على وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​ندى بستاني​ اتخاذ قرار جريء باستعادة القطاع للدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: أتمنى على بستاني اتخاذ قرار جريء بإستعادة قطاع الغاز إلى الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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