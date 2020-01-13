قدم المحامون ​حسن بزي​، جاد طعمة و​علي عباس​، أمام ​النيابة العامة التمييزية​، بمذكرة مع مستندات سُجلت برقم 63/2020 تثبت قيام الجامعة العبرية في ​القدس​، بتكريم الرئيس التنفيذي السابق لشركة "رينو" ​كارلوس غصن​، في العام 2018 في إحتفال أقيم في ​باريس​، كما طلب المحامون في مذكرتهم الإستماع الى كاتب ومحلل بصفة شاهد أدلى بمعلومات ​صحفية​ عن دور للموساد الإسرائيلي بمساعدة كارلوس غصن في عملية هروبه من ​اليابان​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محامون تقدموا بمذكرة في حق غصن بجرم التعامل مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.