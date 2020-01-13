الحسن إلتقت لازاريني وإطلعت على ترتيبات المباشرة بانشاء سجن مجدليا

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن في مكتبها في الوزارة رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء مارون الحلو، الذي وضع الحسن في اجواء المباشرة القريبة لتنفيذ اعمال بناء سجن مجدليا في الشمال.
كما إلتقت وزيرة الداخلية منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، وتتم خلال اللقاء عرض الأوضاع السياسية والبرامج التي تساهم الأمم المتحدة في دعمها للبنان على المستويات البلدية والخدماتية والانمائية.
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