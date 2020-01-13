الحسن إلتقت لازاريني وإطلعت على ترتيبات المباشرة بانشاء سجن مجدليا

استقبلت ​وزيرة الداخلية والبلديات​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ في مكتبها في الوزارة رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة و​البناء​ ​مارون الحلو​، الذي وضع الحسن في اجواء المباشرة القريبة لتنفيذ اعمال بناء سجن مجدليا في ​الشمال​.

كما إلتقت وزيرة الداخلية منسق أنشطة ​الأمم المتحدة​ في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​، وتتم خلال اللقاء عرض الأوضاع السياسية والبرامج التي تساهم الأمم المتحدة في دعمها للبنان على المستويات ​البلدية​ والخدماتية والانمائية.