فنيانوس: كلام الراعي يوضح ما هو المطلوب من المسؤولين ومن أصحاب الضمائر لخلاص البلد

لفت وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف فنيانوس​، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في الصرح البطريركي في ​بكركي​، في زيارة معايدة نقل خلالها أيضًا معايدة رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​ ب​عيد الميلاد​ المجيد وحلول السنة الجديدة، إلى أنّ "زيارتنا اليوم لمعايدة البطريرك الراعي، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة الّتي تمرّ بها البلاد".

وتوجّه بنصيحة لكلّ من يتعاطى الشأن العام، بأن "يستمع إلى عظات الراعي، وبشكل خاص عظة الأمس. وعلى الرغم من أنّ الراعي لا يتعاطى الشأن السياسي، إلّا أنّ كلامه يوضح ما هو المطلوب من المسؤولين ومن أصحاب الضمائر لخلاص البلد، ويُظهر مصير وطننا إذا ما إستمرّينا على هذا المنوال".

وأوضح فنيانوس "أنّني استمعت إلى توجيهات الراعي، وعرضت معه لوجهة نظرنا في الأمور المطروحة على الساحة اللبنانية، كما عرضنا لأعمال ​وزارة الأشغال العامة​ في ظلّ وضع ​الموازنة​ الراهن، وإلى موضوع ​تشكيل الحكومة​".