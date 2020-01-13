رويترز: مصرف لبنان اقترحَ على حملة سندات أجنبية يستحق أجلها في آذار مبادلتها

أفادت مصادر مالية وحكومية بارزة لوكالة "​رويترز​"، أنّ "​مصرف لبنان​ المركزي اقترحَ على الحملة المحليين لسندات أجنبية بقيمة 1.2 مليار ​دولار​ والتي يستحق أجلها في آذار مبادلة ما بحوزتهم منها بسندات ذات أجل أطول".

وأوضحت المصادر أنّ "مثل هذه الخطوة، التي تتطلب موافقة ​الحكومة​ وسنّ قانون، من شأنها أن تعطي ​الدولة​ "مجالًا للتنفس"، مشيرة الى أن "هذا إصدار سندات جديدة ولكن بالاتفاق مع حاملي السندات التي تستحق في شهر 3 عام 2020. طبعًا تبديل السندات يحتاج إلى تفويض ويحتاج أيضًا إلى قانون. ودفع مصرف لبنان المركزي العام الماضي 2.6 مليار دولار عند استحقاق السندات بالعملة الأجنبية".