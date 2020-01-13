أفادت مصادر مالية وحكومية بارزة لوكالة "رويترز"، أنّ "مصرف لبنان المركزي اقترحَ على الحملة المحليين لسندات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار والتي يستحق أجلها في آذار مبادلة ما بحوزتهم منها بسندات ذات أجل أطول".
وأوضحت المصادر أنّ "مثل هذه الخطوة، التي تتطلب موافقة الحكومة وسنّ قانون، من شأنها أن تعطي الدولة "مجالًا للتنفس"، مشيرة الى أن "هذا إصدار سندات جديدة ولكن بالاتفاق مع حاملي السندات التي تستحق في شهر 3 عام 2020. طبعًا تبديل السندات يحتاج إلى تفويض ويحتاج أيضًا إلى قانون. ودفع مصرف لبنان المركزي العام الماضي 2.6 مليار دولار عند استحقاق السندات بالعملة الأجنبية".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: مصرف لبنان اقترحَ على حملة سندات أجنبية يستحق أجلها في آذار مبادلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.