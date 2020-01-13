زار رئيس ومدير ​المعهد الفني​ الانطوني في ​الدكوانة​ الأب شربل بوعبود قائد قوى السياره في ​قوى الأمن الداخلي​ في ​الضبية​ العميد جهاد الحويك وقدم له التهاني. واشاد بوعبود بعمل الحويك، مؤكدا ان "ما يقوم به في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها البلاد مهم على صعيد الأمن والاستقرار".

وتوجه بو عبود الى الحويك بالقول :"لقد اثبتم في عملكم وفي كل المناصب التي خدمتموها صلابة في المواقف ونعول الكثير عليكم في موقعكم الجريئة".

بدوره شكر العميد حويك الأب بوعبود على الزيارة وتمنى للمعهد الاذدهار والتقدم في نشر الفن والثقافة.



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كانت هذه تفاصيل خبر بوعبود هنأ العميد الحويك: نعرف فيكم صلابتكم في إدارة الازمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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