أكّد المدير العام لهيئة "أوجيرو" ​عماد كريدية​، أنّ "​وزارة الاتصالات​ لن تسمح بانقطاع خدمة ​الإنترنت​ عن البلد، وهذا الموضوع غير وارد في الوقت الحالي"، لافتًا إلى أنّ "لا داعي للخوف والخدمة مستمرّة، ولا مشكلة في الوقت الحالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: وزارة الاتصالات لن تسمح بانقطاع خدمة الإنترنت عن البلد وهذا الأمر غير وارد حاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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