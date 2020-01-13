شكرا لقرائتكم خبر عن حزب تركى معارض: رحيل الرئيس عن الحكم بات قريبا.. فلنستعد لمرحلة ما بعد أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم آيكوت أردوغدو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فى تركيا، أن الرئيس أردوغان سيرحل عن الحكم قريبا داعيا السياسيين والمسئولين ورجال الأعمال في تركيا إلى الاستعداد إلى مرحلة ما بعد الرئيس رجب أردوغان، معتبرًا أنه راحل لا محالة.

وأضاف أردوغدو ، فى تصريحات نقلتها صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، إن المواطنين أصبحوا في حال يرثى لها بسبب البطالة، فقد أغلقت المصانع، وانتهت الزراعة، وخربت بيوت التجار، ورأى أن الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية لا يبالون بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تركيا بدليل أنهم يصرون على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول رغم تكلفته العالية والاعتراضات عليه، فهناك رئيس بلدية منتخب يدير إسطنبول وهو يستند إلى النتائج العلمية، ويعارض المشروع لأنه سيتسبب في أضرار كبيرة للمدينة.

وأكد أردوغدو أن حزب العدالة والتنمية سيرحل خلال أول استحقاق انتخابي، متابعا:"أود أن أقول شيئا للذين يثقون فى حزب العدالة والتنمية: أردوغان راحل ولا توجد احتمالات لبقائه أكثر من ذلك، وعلى رجال الأعمال والبيروقراطيين والقضاة أن يجروا استعداداتهم وفقًا لذك.

ووجه أردوغدو رسالة لأردوغان قال فيها :"بأي حق تتدخل في المدينة التي يديرها الرجل الذي انتخبه الشعب، ماذا إذا جاء هو أيضًا وتدخل في شؤون قصرك؟ ما تفعله مخالف للدستور، لا حاجة للاستثمار في إسطنبول، هناك مواطنون جائعون في البلاد، أولى من أن تقوم بعمل استثمار بقيمة 75 مليارا من أجل تحقيق الربح من الأراضي التي بعتها إلى العرب والقطريين الموالين لك، عندما تطلبون الديمقراطية والعدالة، فإن طيب أردوغان سيرحل، الحاشية الصغيرة الباحثة عن المكاسب والأرباح حول أردوغان أيضًا تخاف مما أقوله هذا؛ لأننا عندما نقول: لا خبز إذا لم يكن هناك ديمقراطية وعدالة، فإن أردوغان وكل من نهبوا البلد سيسقطون.