شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات برلمانية لوزير البيئة: مكاتب حقوق الإنسان بالوزارة حبر على ورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، انتقادات حادة لوزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بسبب مقلب قمامة الكائن بالسلام، والذي يصل مساحته نحو 33 فدان، وقال النائب شريف الورداني، إن مقلب القمامة في السلام يسبب أضرارا جسيمة لنصف مليون مواطن، دون أدنى تحرك من وزارة البيئة، رغم الأضرار الجسيمة التى يسببها للمواطنين الناتجة عن حرق المخلفات، خاصة أن تم بناء مدينتى المحروسة (1،2) بجواره وهو ما يؤثر على قاطنى الوحدات السكنية الجديدة.

وأضاف الورداني، أن ما يحدث مخالفة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شدد في أكثر من حديث علي ضرورة توفير حياة افضل للمواطنين، وبالتالي يجب علي وزارة البيئة التحرك في هذا الملف بشكل عاجل، وألا تتعامل باعتبارنا في سويسرا.

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وتابع الورداني أن مكاتب حقوق الإنسان بوزارة البيئة مجرد حبر علي ورق، وللأسف حديثها عن حل مشاكل كافة المواطنين ليس له علاقة بالواقع، ومجرد كلام انشائي.

من جانبه، قال النائب علي عبد الونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة ستستدعي وزيرة البيئة، للرد علي كل ما طرح باللجنة ومن بينها مقلب السلام، واذا لم تحضر ستجهز اللجنة استجواب لها بالجلسة العامة خصوصا أن انتشار مثل هذه الظواهر يستغلها أبواق الإخوان.