شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على قرض بـ26 مليون دينار كويتى لتمويل طريق "النفق – شرم الشيخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان قدره 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق- شرم الشيخ، الوارد ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتعديل اتفاقية القرض الأول بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

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ويهدف مشروع الطريق إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة تأثير المشروع، وزيادة فرص العمل، فضلاً عن تيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، وإلى زيادة حركة التجارة المستقبلية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

ويقع الطريق في شبه جزيرة سيناء، ويتخذ الطريق مساراً شمالياً جنوبياً بمحاذاة الساحل الغربي لشبه الجزيرة، ويربط بين محافظة السويس ومحافظة جنوب سيناء، حيث يبدأ في محافظة السويس شرق القناة عند تقاطع طريق عرضي 1 مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، ويمر بمناطق صخرية وجبلية، وينتهي في مدينة شرم الشيخ التي تقع في محافظة جنوب سيناء.