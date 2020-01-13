شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بـ550 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين الحكومة المصر ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدولة متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقى بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد إشادة نيابية بها.

يهدف المشروع، حسبما استعرض النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى المساهمة فى تعزيز وتحسين المنظومة البيئة لريادة الأعمال فى مصر من خلال دعم "مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي" عبر تطوير الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وإتاحة المعلومات وتوفير خدمات تطوير الأعمال لصغار المستثمرين وأصحاب الأفكار الأبتكارية من رواد الأعمال.

ويتكون المشروع من توسيع وتحسين نطاق الحصول على الخدمات والمعلومات المتعلقة بريادة الأعمال من خلال إنشاء منصة رقمية على الأنترنت وبناء القدرات من الدورات التدريبية وورش العمل، وتعزيز إتاحة الخدمات المصممة خصيصا لرواد الأعمال، وإداترة المشروع من خلال تعيين 4 استشاريين مسئولين عن تنسيق المشروع وإعداد التقارير وإعمال المتابعة وخبير مشتريات ومحاسب وواخصائى إدارة اعمال، وتعيين مراجع للمشروع.