شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يشتكون مصرع مواطنين بالصعق الكهربائى.. ووزير الكهرباء: "مقدرش أدافع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، قضية تعرض بعض المواطنين إلى الصعق الكهربائى بسبب تعري أسلاك أعمدة الإنارة بالشوارع، لاسيما بعد السيول التى شهدتها العديد من المحافظات خلال الفترة الماضية، وذلك فى ضوء طلبى الإحاطة المقدم من النائبان رضا البلتاجى والنائب مى البطران، فى حضور وزير الكهرباء والطاقة والمتجددة الدكتور محمد شاكر.

من جانبه أشار النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب بدائرة حلوان إلي وفاة نحو 25 مواطن خلال الفترة الماضية صعقاً بالكهرباء، بسبب تعرى اسلاك أعمدة الانارة الأمر الذى يحدث ماس كهربائى نتيجة تجمع مياه الأمطار بجوار هذه الأعمدة، مطالباً التدخل السريع حرصاً علي حياة المواطنين وتفعيل خط للشكاوي السريع.

كذلك أكدت النائبة مي البطران، تعريض حياه المواطنين للخطر وكذلك الحيوانات التي هي رأس مال الفلاح، بسبب تعري أعمدة الأنارة التي تحتاج إلي صيانة دورية، الأمر الذي دفعها للمطالبة بالتدخل السريع لحل هذه الإشكالية حفاظاً علي ارواح المواطنين.

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وعلق النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بتأكيدة أن تكلفة أغلب الأعمدة المتواجدة بالشوارع تصل لنحو 4 الاف جنية، في حين أن تكلفه العمود التي تتوافر فيه العناصر التي تجعله أمنا تصل إلي 10 الاف جنية، لتوجه النائبة مي البطران حديثها إلي وزير الكهرباء : "هل حياه المواطن لا تسوي الألفين جنية الزيادة "، ليؤكد الوزير : " حتي لو الفارق 10 الاف اكيد تسوي".

بدوره قال وزير الكهرباء والطاقة المتجدددة الدكتور محمد شاكر، إن حدوث حالات وفاه بسبب الصعق الكهربائي أمر مؤلم جداً، ولا استطيع الدفاع إطلاقا، فهذه روح إنسان، وحتي إن كانت روح حيوان فهذا أمر مهم، مشيراً إلي أن مسئولية تشغيل أعمدة الانارة في الشوارع للمحليات لكن في النهاية نحن جميعا مسؤولين، ومن المؤكد أن هناك حل فني لها يمكن بحثه، ليصفه النائب رضا البلتاجي بأنه "نموذج رائع في التعاون بين البرلمان والحكومة".

فيما علقت ممثله التنمية المحلية، بأنه يتم المرور بشكل يومي علي أعمدة الأنارة ويتم تغطيه أي اسلاك مكشوفة بها، متابعة : " نرصد كل الأعمدة المكشوفة، بالإضافة إلي أن هناك ملصقات تحذيرية يتم نشرها للمواطنين، وحملات النوعية عبر المساجد والكنائس والمدارس".