شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جون طلعت يعلن تأسيس المرصد المصرى لقضايا الشباب والمواطنة لمكافحة التمييز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جون طلعت عضو مجلس النواب، إطلاق المرصد المصرى لقضايا الشباب والمواطنة وهو هيئة بحثية مختصة بدراسة الموضوعات ذات الاهتمام بفئة الشباب وكذلك كل ما يخص قضايا المواطنة ومكافحة التمييز فى المجتمع المصرى.

وقال عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، إن الهدف الأساسى من المرصد هو تقديم جهد بحثى وعلمى لصانع القرار والجهات المختلفة بالدولة المصرية من أجل إرساء وعي مجتمعي بأهمية المواطنة وكذلك مزيد من الإحاطة بقضايا الشباب، موضحا أن نتائج عمل المرصد ستكون متاحة للجميع وستنشر بشكل دورى فى وسائل الإعلام وستقدم إلى الجهات المختلفة فى الدولة متضمنة التوصيات التى سيتم التوصل إليها لدراسة دخولها إلى حيز التنفيذ .

وأضاف عضو مجلس النواب :"نسعى لأن يكون هذا المرصد ذراع بحثى يخدم الدولة والمجتمع إدراكا منا لأهمية الدور الذى يلعبه المجتمع المدنى لمساندة مؤسسات الدولة، وسيعتمد المرصد على نخبة من الباحثين الشباب المشهود لهم بالكفاءة والمتخصصين فى مجالات مختلفة وسيدور العمل خلاله بالنزاهة والشفافية واتباع المنهج العلمى".

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وكان جون طلعت، أكد فى تصرحات سابقة لــ"الخليج 365"، أهمية التوصيات التي خرجت عن منتدى شباب العالم، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما في قطاع الاتصالات، وفي مقدمتها إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بالتحول الرقمي، لافتًا إلى أن اللجنة ستدرس كل التوصيات الخاصة بذلك من أجل تفعيلها.

وقال طلعت إن الدولة المصرية لديها إرادة حقيقة للقفز بخطى سريعة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، الذي من شأنه القضاء على أي أوجه للفساد والإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن بورسعيد كانت الانطلاقة الأولى على أن تستكمل باقي المحافظات تباعًا.

وأشار طلعت، إلى الاهتمام المصري أيضًا بالذكاء الاصطناعي وأن نلحق بركب التطور في هذا المجال، لما له دور بالغ الأهمية في العديد من المجالات منها الصحة وقطاع الأعمال، مشددًا على ضرورة سن تشريعات لدعم الثورة الصناعية التكنولوجية.