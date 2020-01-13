شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" توصى بسرعة تحويل مستشفى قويسنا المركزى إلى عام.. وتطوير الوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام عبد الواحد عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع بالمنوفية، ورئيس لجنة النقل والمواصلات، بشأن عدم تحويل مستشفى قويسنا من مركزى إلى عام، وأوصت اللجنة بأن ترد وزارة الصحة على التقرير الخاص بشأن تحويل مستشفى قويسنا بمحافظة المنوفية إلى مستشفى عام خلال 15 يوما.

وقال "عبد الواحد"، إنه رغم تشكيل لجان من وزارة الصحة لتحويل مستشفى قويسنا المركزى إلى مستشفى عام ورغم تطابق المعايير إلا أن هذا لم يحدث ولم يتم التنفيذ، مضيفا أن وزارة الصحة أهدرت المال العام، فبعد تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد محى لبيان مدى مطابقة معايير مستشفى قويسنا لتحويلها إلى مستشفى عام، وهو ما أوضحته اللجنة بأن الوزيرة رفضت ذلك، وهو ما أثار الجدل داخل اللجنة.

وأضاف عبد الواحد، أن محافظ المنوفية أيضاً أرسل موافقة المحافظة علي ذلك لوزيرة الصحة والتى بدورها لم توافق، كما طالب عبد الواحد، بضرورة أن تقوم وزارة الصحة بتركيب جهاز أشعة مقطعية بمستشفى بركة السبع، حيث إن المستشفى تقع على طريق مصر إسكندرية الزراعى وتخدم مدينة بركة السبع وأكثر من 70 قرية و30 عزبة.

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كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامى المشد، بشأن تهالك مبانى الوحدات الصحية بمركز السادات وخاصة الوحدة الصحية بقرية الأخماس التى تسبب خطورة على حياة المواطنين.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بتشكيل لجنة لمعاينة كل الوحدات الصحية فى مركز السادات، وأن يتم إدراج الوحدات التى تحتاج إلى تطوير فى الخطة.

من جانبه، انتقد النائب الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوي، نائب الشرقية، ما وصفه بوجود "استهتار من وزارة الصحة"، بشأن طلبات النواب التى يطالبون فيها بتوفير الأجهزة الطبية لتوفير خدمة لائقة للمواطنين والحفاظ على صحتهم، مشيرا إلى أنه يتقدم بطلبات منذ 4 سنوات دون استجابة.

بينما عقب ممثل وزارة الصحة، مؤكدا أن جميع ماكينات الغسيل الكلوى التى مر على تشغيلها 40 ألف ساعة سيتم تغييرها.