شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على تعميم قرار تحديد سعر أراضى مشروعات الخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، رئيس اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس، بشأن تعميم القرار الخاص بتحديد سعر قطعي على أراضي مشروعات الخريجين في 164 قرية على مستوى الجمهورية بواقع 50 ألف جنيه للفدان، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة والري واستصلاح الأراضي.

وأوضح أحمد رسلان، خلال الاجتماع، أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أوصت بتعميم القرار، بعد اعتماد التقديرات الواردة من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وطالب رسلان، الحكومة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصية البرلمان في هذا الشأن، أسوة بما تم في قرى محافظة بورسعيد.

Advertisements

جدير بالذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تعقد اجتماعين اليوم الاثنين، تناقش خلالها 29 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب من مختلف المحافظات، متعلقة بمشكلات خاصة بالعمال وأصحاب معاشات، وطلبات برصف وإنشاء طرق، وبشأن إزالة العشوائيات فى بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات بإنشاء وحدات محلية جديدة ببعض المدن والقرى، وإنشاء مجمعات خدمية فى بعض الدوائر، كما تتناول مناقشة مشكلة تقنين الأوضاع، وطلبات متعلقة بإحلال وتجديد مدارس للقضاء على مشكلة تكدس الطلاب والعجز فى عدد الفصول، بحضور ممثلين عن محافظات (سوهاج، كفر الشيخ، الدقهلية، الوادى الجديد، مطروح، القليوبية، الشرقية، الفيوم، قنا، المنيا، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، أسوان)، بجانب حضور ممثلين عن وزارات (التنمية المحلية، الزراعة، التربية والتعليم، الداخلية، شئون المجالس النيابية، القوى العاملة، المالية، الإسكان، الثقافة)، وممثلين عن هيئة الطرق والكبارى، ومصلحة الضرائب، وهيئة قصور الثقافة، والهيئة العامة للأبنية التعليمية.