جائزة الشارقة للإبداع العربي.. تتويج 5 كتاب مغاربة شباب من بين 390 مشاركا

جرى اليوم الإثنين بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الإعلان عن نتائج جائزة الشارقة للإبداع العربي ( الإصدار الأول) في نسختها الـ23، والتي أسفرت عن تتويج 5 من الكتاب المغاربة الشباب، في مختلف المجالات التي تغطيها هذه الجائزة ، من بين 390 مشاركا من عدة بلدان عربية.

وتخص جوائز هذه الدورة، التي سيتم تسليمها للفائزين في منتصف أبريل المقبل بالرباط، المخطوطات المعدة للإصدار الأول للكاتب أو الكاتبة، والتي لم يسبق نشرها في كتاب، وذلك في مجالات، الشعر والقصة القصيرة والرواية والنص المسرحي وأدب الطفل والنقد.

ويتعلق الأمر بالنسبة للمغاربة المتوجين بكل من محمد الأمين النواري عن مجموعته (بحر لعالم ضيق) في صنف الشعر، وعبد البر الصولدي عن مجموعته (رجال بلا ظل) في صنف القصة القصيرة، وأسماء إد علي أوبيهي عن روايتها (أنصاف) في صنف الرواية.

وضمت لائحة الفائزين أيضا من المغرب، في مجال المسرح، اسم يونس الشرقي عن مسرحيته (حي الهجالات)، وآمال الرامي عن عملها (أجدل ضفيرة طفلتي بين شعري الأسود).

وخلال الإعلان عن نتائج هذه الجائزة، جرى أيضا، التنويه بأعمال كتاب مغاربة آخرين هم، في مجال القصة القصيرة، محمد العمراني عن مجموعته (الإبرة والصمت)، ونصر الدين شردال (أقفاص الضوء المخاتلة).

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كما تم التنويه برواية (باخوس.. سيرة أمازيغي أسود) لمحمد الدهبي، علاوة على العمل النقدي لداحة حليمة الحامل لعنوان (نموذج القصص التفاعلية عند الطفل في زمن التقنية الرقمية).

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع الكتاب المغاربة الذين تقدموا للمشاركة في هذه الجائزة في نسختها الحالية بلغ 46 كاتبة وكاتبا.

وضمت لائحة باقي الفائزين في مختلف الأصناف، كتابا من مصر والسعودية، والجزائر وسورية واليمن .

وشارك في الجائزة، كتاب من مصر والمغرب، والجزائر، والعراق والأردن والسودان ، واليمن وفلسطين والسعودية وتونس وسلطنة عمان وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين، والكويت، ولبنان والصومال.

وتهدف جائزة الشارقة للإبداع العربي إلى دعم الموهوبين من الكاتبات والكتاب في دولة الامارات العربية المتحدة، وفي أنحاء الوطن العربي الكبير.