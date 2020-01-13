حجر “طائش” من مدرجات “أدرار” يُصيب المدير الإداري لحسنية أگادير

تعرض المدير الإداري لفريق حسنية أگادير لكرة القدم، خالد السعدي، لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، بسبب حجر “طائش” رمت به جماهير محسوبة على الفريق السوسي مسؤولي فريقها بعد نهاية المباراة، التي جمعت “غزالة سوس” أمس الأحد، بضيفه سان بيدرو الإيفواري.

وبدأت بعض الجماهير الغاضبة، مباشرة بعد نهاية المباراة، في رشق مسيري الحسنية والمدرب امحمد فاخر بالقنينات، والحجارة، قبل أن يُصيب حجرا “طائشا” المدير الإداري على مستوى الرأس.

وتسبب الحجر “الطائش” في سقوط السعدي على الأرض، وتحديدا بالممر الذي يسلكه اللاعبون في اتجاه مستودع الملابس، ليتم نقله على وجه السرعة لأحد مستشفيات مدينة أگادير.

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يذكر أن المباراة التي اندرجت ضمن رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، انتهت بانتصار ممثل كرة القدم الوطنية بثلاثية نظيفة، أحرزها كريم البركاوي في الجولة الثانية.

ومكن هذا الانتصار، حسنية أگادير من تعزيز صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى النقطة 10، متقدما بفارق 4 نقاط عن إنييمبا النيجيري الوصيف، بينما يأتي بارادو الجزائري ثالثا بأربع نقاط، في حين يتذيل سان بيدرو الترتيب بنقطتين.