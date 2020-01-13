كلب مسعور” يستنفر سلطات الحسيمة.. هاجم 8 أشخاص وأرسلهم إلى المستشفى”

تعرض ثمانية أشخاص، أمس الأحد، بالحسيمة، إلى هجوم شرس من قبل كلب “مسعور”، ما تسبب لهم في جروح خطيرة، جرى نقلهم على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي في المدينة، لتلقي الإسعافات الضرورية، وحقنهم بمضاد السعار.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الكلب كان يجوب شوارع المدينة في حالة هيجان، قبل أن يتجه إلى مهاجمة عدد من الأشخاص، وأصابهم في مناطقة متفرقة من أجسادهم.

وأطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للبحث عن “الكلب المسعور”، الذي روع ساكنة المدينة، خوفا من مهاجمته لأشخاص آخرين.