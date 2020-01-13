طنجة.. تشييع جنازة “ضحية كريساج” بحديقة “دار الخالية”.. والمشتبه فيهم في حالة فرار

جرى، أمس الأحد، في طنجة، تشييع جنازة الشاب، الذي تعرض، بداية الأسبوع الماضي لحادثة “كريساج” بحديقة “دار الخالية”، نحو مثواه الأخير بمقبرة المجاهدين، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة، أول أمس السبت، بمستشفى محمد الخامس، متأثرا بإصابة بليغة على مستوى العنق، فيما لا يزال المشتبه فيهم في حالة فرار.

وكانت مدينة طنجة قد شهدت، الاثنين الماضي، حادثة ضرب، وجرح بواسطة آلة حادة، بمنطقة بني مكادة، كان ضحيتها شاب في مقتبل العمر، جرى نقله في حالة خطيرة إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.

وبحسب مصدر أمني لـ”اليوم 24″، فإن الشاب تعرض للضرب، والجرح بواسطة سلاح أبيض بحديقة دار الخالية.

وقال شهود عيان، إن الأمر يتعلق بشخص ملقب بـ”جنيون”، الذي اعترض سبيل أحدهم على مستوى حديقة “دار الخالية”، ووجه له طعنات خطيرة على مستوى العنق.