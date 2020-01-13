تسريح امرأتين واعتقال مشتبهين بحيازة سلاح في باقة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، أمس الأحد، امرأتين (26 و55 عاما) من باقة الغربية بشبهة حيازة أسلحة وذخيرة بشكل غير قانوني.
ووفقا لادعاء الشرطة فإنه خلال نشاط لعدد من عناصرها، أمس، قام أفراد الشرطة والوحدة الخاصة التابعة لها "يسّام" بتفتيش منزل في باقة الغربية، وخلال التفتيش ضبط أفراد الشرطة مسدسين وكميات كبيرة من الذخيرة.
واعتقلت الشرطة المرأتين اللتين تواجدتا في المكان، وتمت إحالتهما إلى التحقيق في مركز الشرطة، ومن ثم أطلقت سراحهما، صباح اليوم.
كما تم توقيف مشتبهين (28 و32 عاما) والتحقيق معهما بشبهة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
هذا، وتم صباح اليوم تمديد فترة توقيفهما في محكمة الصلح بالخضيرة لغاية يوم الخميس المقبل.
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