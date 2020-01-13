الفنون الجميلة تطيل عمر الإنسان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن كبار السن الذين يترددون على المعارض الفنية والمتاحف، والمعارض الموسيقية، يعيشون مدة أطول من الزمن مقارنة باللذين لا يهتمون بالفنون.

ووجد باحثون من كلية لندن الجامعية، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والذين يقبلون على متابعة الأنشطة الفنية هم أقل عرضة للوفاة بنسبة 31 في المئة، والذين تم دراستهم لمدة 14 عاما، مقارنة بأقرانهم الذين لا يعطون أهمية كبيرة للفنون.

وقالت أستاذ مساعد علم النفس وعلم الأوبئة، ديزي فانكورت، في كلية لندن الجامعية إن " هذه النتائج تدعم التحليلات الإحصائية السابقة والأبحاث الأنثروبولوجية التي تشير إلى احتمال وجود فوائد للفنون مع التقدم في العمر".

وكتب الباحثون في الدورية الطبية البريطانية، أن نتائج الدراسة تتسق مع الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أن الفنون قد تساعد في طول العمر من خلال تحسين الصحة العقلية وتعزيز العلاقات الاجتماعية والنشاط البدني وتقليل الشعور بالوحدة.

Advertisements

وأوضحت دراسة سابقة، أن العمـل الفنـي يزيـد مـن الإحساس بالسرور والبهجة، ويجعل الأفراد يشعرون بحالة نفسية إيجابية، وتم تبرير ذلـك التحسـن بأنه يرجع إلى التنفيس الانفعالي، وإعادة التوجيه.

وأشارت الدراسة التي شملت 50 شابا وفتاة تتراوح أعمارهم بين 18 – ٣٠، إلى أن العلاج بالفن لأولئك الذين يعانون من اضطرابات نفسية، أثبت التأثير الإيجابي الفعال للعلاج بالفن في تحسين الحالة النفسية وتخفيف التوتر، كما أنه حسّن جودة الحياة لديهم.

وأكدت النتائج على أن العلاج بالفن له فائدة في علاج المرضى النفسيين، وأن الاعتماد عليه يكـون أساسـيا ورئيسيا، وليس علاجا مساعدا للحالات النفسية الأخرى.