زين الدين زيدان.. الملك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سطر المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إنجازا كبيرا إذ فاز بتسع مباريات نهائية من أصل تسع خاضها، وأطلقت عليه وسائل إعلام تعنى بالشأن الرياضي، بكل حق وجدارة مستحقة، لقب "الملك" المتوج على عرش النهائيات الأوروبية.

وقاد زيدان النادي الملكي للفوز بعشرة ألقاب، تسعة منها من انتصارات في مباريات نهائية، ولقب الليغا موسم 2016-2017.

وحصد "زيزو" في النهائيات ثلاثة ألقاب في دوري الأبطال، ولقبين بمونديال الأندية، ولقبين بالسوبر الأوروبي، ومثلهما في السوبر الإسباني.

إنجازات زيزو في النهائيات:

- 2016: حقق ريال مدريد بقيادة زيدان فوزا على أتلتيكو مدريد في نهائي دوري الأبطال بركلات الترجيح.

- 2016: فاز على إشبيلية 3-2 وتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي.

- 2016: هزم كاشيما أنتليز الياباني 4-2 في نهائي مونديال الأندية وتوج باللقب.

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- 2017: فاز على يوفنتوس 4-1 في نهائي دوري الأبطال وتوج بلقبه الثاني في البطولة تواليا.

- 2017: هزم مانشستر يونايتد في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2-1.

- 2017: فاز على برشلونة بالنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب وتوج بكأس السوبر الإسباني.

- 2017: هزم غريميو في نهائي مونديال الأندية بهدف نظيف وتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

- 2018: توج بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي بفوزه على ليفربول في النهائي 3-1.

- 2020: فاز بلقب السوبر الإسباني بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بضربات الترجيح 4-1.