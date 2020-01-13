أبو تريكة: محرز موهبة ربانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى أسطورة كرة القدم المصرية والعربية، محمد أبو تريكة، إعجابه الشديد مُجددا بالنجم الجزائري رياض محرز، الذي قاد بهدفين وتمريرة حاسمة، فريقه مانشستر سيتي لسحق نادي أستون فيلا بنتيجة 6-1 في الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونال الهدف الأول الذي سجله محرز في المباراة، النصيب الأكبر من إشادة أبو تريكة، وهذا في الاستوديو التحليلي للمباراة على قنوات شبكة "بي إن سبورتس" القطرية.

وتلاعب محرز بمدافعي "الفيلانس" بمهارة رائعة قبل أن يخادع حارس المرمى، وقال أبو تريكة بهذا الشأن، إن "تعامله بالقدم اليمنى بالوقوف وتعديل جسمه أمام مدافعي المنافس صعّب الأمر على لاعبي الخصم وحارس المرمى".

وأضاف أسطورة مصر، أن "سرّ هذه التفاصيل يكمن في شيء واحد وهي الموهبة، رياض محرز لاعب موهوب، وهذه الأشياء التي عملها لا تكون نتاج تدريب أو يتم اكتسابها، بل هي موهبة ربانية".

وبتسجيله هدفين ضد أستون فيلا، بلغ عدد أهداف محرز 7 أهداف في الموسم الجاري في "البريمرليغ"، و9 أهداف بجميع المسابقات، وهو ما يؤكد وجوده في أفضل أحواله في الموسم الجاري.