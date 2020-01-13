بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية توقيف سفيرها في طهران

الإثنين 13 يناير 2020

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا استدعت السفير الإيراني في لندن؛ لإبداء اعتراضاتها القوية على احتجاز السفير البريطاني بطهران لفترة وجيزة، يوم السبت.



وبحسب رويترز، قال المتحدث، اليوم الإثنين: ”هذا انتهاك غير مقبول لاتفاقية فيينا، ويجب التحقيق في الأمر“.

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وأضاف: ”نسعى للحصول على تأكيدات من الحكومة الإيرانية بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبدا“.

وقال المتحدث: ”وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني، اليوم؛ لتقديم اعتراضاتنا القوية“.