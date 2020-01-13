ننشر كلمة اللواء الزبيدي في إفتتاح أعمال جلسات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية

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الإثنين 13 يناير 2020

إفتتح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس قاسم الزُبيدي اليوم الاثنين بالعاصمة عدن جلسات أعمال الدورة الثالثة للجمعية الوطنية بمشاركة كافة أعضائها وبحضور عدد من مكونات المجتمع المدني تحت شعار ( من أجل التطبيق الخلاق لبنود اتفاق الرياض).



وفي الإفتتاح القى اللواء الزبيدي كلمة فيما يلي نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين رسولنا الصادق الأمين، محـمد بن عبدالله.. وعلى آله وصحبه أجمعين

الأخ رئيس الجمعية الوطنية

الاخوات والاخوة اعضاء الجمعية الوطنية ..

ممثلي الشعب الجنوبي العظيم

الحاضرون جميعاً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انه لمن دواعي سروري ان التقيكم مرة أخرى في عاصمتنا الجنوبية عدن، عدن النصر والسلام والمحبة، عدن التاريخ، العاصمة الصابرة، عاصمة الكفاح والنضال والشهداء، العاصمة العربية التي مرّ رجالها ونساؤها على كل مراحل الخطر منتصرين رغم المحن والمصاعب التي وضعها الأشرار أمامهم وعلى طريقهم.

ان هذا اليوم، يعني لنا جميعاً الشيء الكثير، يومٌ من التاريخ، اجتمعنا فيه قبل 14 عاماً، حين طوينا ماضياً من المآسي وابتدينا مرحلة من التكاتف والتعاون والفداء، في مثل هذا اليوم انطلقنا في مسيرة التصالح والتسامح الجنوبي، الإنطلاقة التي صنعت ثورة سلمية غير مسبوقة، تلتها مرحلة جديدة من الكفاح المسلح الذي أخذنا فيه حريتنا واستعدنا به كرامتنا وحقنا، وسنستمر حتى استعادة دولتنا كاملة السيادة، في مثل هذا اليوم انطلقنا من جمعية ردفان، لنعكس صورة الوطن المشرفة هنا اليوم في هذه الجمعية الوطنية الجنوبية التي تعبر عن الوطن الجنوبي من أقصاه الى اقصاه.

ان هذا المارد الجنوبي، صاحب الحق، والثائر الذي لا يقبل الباطل، ما كان له أن يقف في منتصف الطريق، ولن يقف، حتى تحقيق تطلعات الشعب دون نقصان، فذلك التزام تحتمه علينا مبادئ الثورة والكفاح، مبادئ الحق الذي ناضلنا من أجله، مبادئ التصالح والتسامح الذي تعاهدنا عليه، وقدمنا من أجله قوافل من الشهداء والجرحى.

الاخوات والأخوة، أعضاء الجمعية الوطنية

لقد قبلنا جميعاً ان نحمل مسؤولية هذا الوطن وقضيته على عواتقنا، مستندين الى الله،ثم إرادة الشعب الجنوبي العظيم، وإلى تاريخ طويل من الحقائق لا يخفى على أحد، لذا لا بد من التذكير دائماً أننا جميعاً والى جانب تمثيلنا لمجموعة من المبادئ الوطنية، نمثل نضالات وتضحيات كبيرة قدمها الشعب الجنوبي العظيم، نمثل تاريخاً مشرّفاً، وكبيرا فيه من الكفاح والتضحيات ما يكفي لأن نقف بكل صرامة وصلابة مدافعين عن تطلعاتنا الوطنية التي سكب من أجلها شعبنا دمه.

ان تطلعات هذا الشعب، وحرية هذا الشعب، ما كانت لتتحقق دون رؤية وإرادة وعمل، لذلك فإن المسؤولية الوطنية تحتم عليكم اليوم – كممثلين لصوت الشعب وتطلعاته – ان تستمروا وبكل ما أوتيتم من الطرائق المشروعة في التعبير عما يريده الجنوبيون، فشعبنا – ونحن جزء منه – يستحق ان نستمر في رسم مستقبل آمن يليق بكل ما قدمه من أجل هذه التطلعات المشروعة، ولتكونوا على قدر من المسؤولية، فالمهمة ليست عادية، وإنما هي مهمة استعادة وطن، استعادة الوطن الجنوبي العظيم، استعادة الحق لأهله، استعادة الأرض والهوية والتاريخ ، استعادة القيم النبيلة، واستعادة الأمن والأمان، استعادة السلام، والدولة، والطمأنينة، هذه هي تطلعات الشعب وليس غيرها شيء.

الحاضرون جميعاً

منذ انعقاد الدورة الثانية وحتى اليوم، بذلنا كل ما بوسعنا من أجل احراز تقدم سياسي وعسكري وأمني وتنموي، وقد كنتم مشاركين ومتابعين لكل التفاصيل التي حدثت، والتي لا يسعنا الوقت للحديث عنها بالتفصيل، الا ان الإرهاب الذي استهدف الشهيد البطل منير محمود ابو اليمامة، لا يزال هو الخطر الأبرز الذي نواجهه، والذي لا شك انه أخذ منا أحد أبرز القيادات الوطنية البارزة التي لا تُعوض، ولا خيار، الا المواجهة، مواجهة الإرهاب ومموليه وداعميه.

ان الارهاب، لم يتوقف على مصدر وحيد للخطر، بل على عدة مصادر جعلت من الإرهاب أداة سياسية فاعلة، بيد خصومنا وأعداء قضيتنا وشعبنا وتطلعاتنا، إرهاب تقودة الأطراف التي تعادينا جميعها بدون استثناء، بدء بميليشيات الحوثي وانتهاء بجماعة الإخوان المسلمين تحت عباءة الشرعية للأسف الشديد، ولقد بذلنا ولا نزال، كل الجهود لمقارعة خطر الإرهاب والتطرف، الذي نؤكد اننا لن نتوانى عن مكافحته ومحاربته أبداً وفي كل الظروف والأحوال.

وما كانت أحداث الأول من اغسطس الماضي وما تلاها الا تاكيدا جديدا من قوى الظلام والتطرف والرعاة الإقليميين الذين يقفون خلفها، على ان استهداف الجنوب والجنوبيين جزء أصيل من ممارساتهم وسياساتهم في المنطقة، فما كان للإرهاب ان يمتد على هذه الأرض الا بقتل أهلها وتدميرهم، ولم يكن الإرهاب صنيعة اللحظة، بل تاريخ من التآمر على هذه الأرض الطاهرة وأهلها، بدء بالبناء الفكري المتطرف، وانتهاء بالإرهاب السياسي وأداة القتل.

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لقد خسرنا الكثير من الكفاءات والهامات الوطنية بسبب استخدام ورقة الارهاب ضدنا، وسبق وناشدنا التحالف العربي والمجتمع الدولي حول ذلك، ولا زالت اتصالاتنا وجهودنا مستمرة في هذا الملف، غير اننا لن ننتظر كثيراً، ومثلما رفضنا ان يدار الإرهاب من مكاتب الحكومة في عدن، فلن نسمح أن يدار مرة أخرى من المكاتب التي يفترض انها وجدت لحماية الناس، وعلى هذه المكاتب ان تعيد حساباتها جيداً، ولا يعتقد احد اننا غفلنا عن الأمر.

الاخوات والأخوة

استجبنا لدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذهبنا الى مدينة جدة، ثم انتقلنا الى عاصمة العزم والحزم، وفاوضنا من أجل السلام، تحدثنا بصوت الشعب، وتكلمنا بإسم تطلعات الجنوب وأهله، أكدنا اننا نتفهم ضرورة صناعة مرحلة سلام، وبنفس الوقت شددنا على ان السلام لا يجب ان ينتقص من حقنا شيئاً، وهذا ما حدث بالفعل.

وقعنا على اتفاق الرياض، الذي يعد خطوة تاريخية لقضية الجنوب وممثلها المجلس الإنتقالي الجنوبي، الإتفاق الذي من خلاله بان زيف الكثير من المواقف والتوصيفات بحق هذا الشعب ومجلسه، عدنا ولدينا أوراق جديدة، ووضعا سياسيا مختلفاً، عدنا ببنود مشرفة، أثبتنا من خلالها قدرتنا على صناعة السلام، وجدّيتنا في حماية أمن المنطقة وبناء مستقبلها الآمن.

لم يكن اتفاق الرياض مرحلة سهلة، بل كان تحدياً حقيقياً، خضنا فيه معتركاً سياسياً لا يقل أهمية عن المعارك التي خضناها في ميادين الحرب والصدام، خرجنا بجنوبية الأرض، وجنوبية القرار، وعدنا ومعنا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتان بذلتا جهوداً كبيرة في هذا السياق، وهنا لابد من التعبير عن شكرنا لقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، وسمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الذي كان معنا بكل مراحل الإتفاق ولا يزال حتى اليوم يبذل كل الجهود من أجل تنفيذ الإتفاق.

لقد حافظنا على سلامة المبادئ التي قام عليها المجلس الإنتقالي الجنوبي، من خلال اتفاق الرياض، الذي وبالإضافة الى ما منحه من مشروعية دولية وإقليمية للمجلس، فقد أسس لعملية سلام واسعة، في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص السيد مارتن غريفيث، وسنكون جاهزين لدخول هذه المرحلة والإنتقال الى مستوى آخر من التمثيل والعمل السياسي حتى تحقيق ما نتطلع اليه.

لقد أثبتنا للعالم والإقليم أن الجنوبيين دعاة سلام، وأن صبرهم على ما سبق، لم يكن الا تعبيراً عن الأمل الذي يحدونا للسلام، واحتراماً للدعوات التي تأتي تباعاً من أجل السلام نفسه، وما يمنع الشعب من حقه وأرضه شيئاً.

السيدات والسادة، ممثلي الشعب

تعقدون دورتكم اليوم تحت عنوان "من أجل التطبيق الخلاق لبنود اتفاق الرياض"، ولقد قلت للأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عقب التوقيع مباشرة، ان اتفاق الرياض خطوة تاريخية، تعتمد على صحة التنفيذ والتزام ما ورد فيه من تزمين، وأضفت ان هذا الإلتزام لن يتحقق دون وجود نوايا جادة من أجل التنفيذ، ولقد رأينا جميعاً ما حصل بعد الإتفاق، وكون الوقت لا يسعنى للحديث عن الخروقات التي قامت بها الشرعية بعد التوقيع، نؤكد ان نوايانا الصادقة والجادة للتنفيذ قد قادتنا الى استقبال رئيس الحكومة في عدن، والبدء بتنفيذ ما يمكن تنفيذه من جانبنا، الا ان عدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ أي بند لا يعبر الا عن عدم جديتهم مع المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي وإتفاق الرياض، ونتمنى الا تنعكس عدم الجدية على ملف الجنوب كما عبرت عنها الشرعية في ملف تحرير الشمال، الذي استطاعوا فيه ان يستمروا حلفاء للتحالف العربي خمس سنوات متتالية دون احراز اي نصر، ولو نصراً سياسياً.

ومع هذا كله، نؤكد اننا داعمين كل الجهود التي تبذلها المملكة لمحاولة تنفيذ الإتفاق، رغم ان التصرفات التي تقوم بها الشرعية – وآخرها يوم أمس – لا تعبر عن اي نوايا جادة للتنفيذ، لذلك نحن سنستمر في تأكيد دعمنا لتنفيذ الاتفاق "بشكل متسلسل" دون القفز على أي من بنوده، وفي حال ان المملكة لم تنجح في إلزام الشرعية بالتنفيذ الكامل دون أية إخلالات، فبكل تأكيد اننا سنكون بجانب المملكة العربية السعودية لتنفيذه بشكل أو بآخر.

ان الوضع الانساني في الجنوب قد وصل الى حد كارثي لا يطاق، فلا يعقل ان تستمر الأوضاع على ما هي عليه في ظل افتقار الناس للحد الأدنى من الخدمات والحاجيات الأساسية، واننا هنا لا نعبر الا عما هو واقع على الأرض، ومثلما حذرنا في 2017 و2018 و 2019، نكرر تحذيراتنا اليوم مجدداً، عل من يسمع، ويتعامل مع هذه التحذيرات بجدية، لأن تجاهل ما سبق، كانت له نتائج الكل قد خبرها وعرفها، ولا نريدها أن تتكرر، فالشعب حيٌ لم تمت إرادته بعد.

اننا نتابع بدقة الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والعسكرية المعقدة والصعبة التي تمر بها بلادنا، والتي تمثل أمامنا تحدياً جسيما وحملا ثقيلا، يحتاج منا الى مزيدٍ من التكاتف والتعاون، وعلى الرغم من أن هذه الأوضاع قد صنعت خصيصا ليذعن الشعب لما يريده الخصوم، وقد فُصلت ليعدل الناس عن تطلعاتهم ويتنازلون عن اهدافهم المشروعة، إلا اننا قادرون على مواجهتها، ومن خلال مؤسساتنا وأنتم أحد أهم المؤسسات التي يجب ان تتابع هذه الملفات وبدقة، لأن الاستحقاقات الوطنية الكبيرة تحتاج الى تهيئة مؤسسية وسياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، وهذا ما قمنا به في السابق، وقلناه، واليوم نؤكده مرة أخرى.

الاخوات والأخوة

ان خطر ميليشيات الحوثي لا يزال قائما، واننا وكما تعلمون نقدم قوافل من الشهداء والجرحى بشكل يومي في جبهات القتال، وسنستمر في الدفاع عن أرضنا ومناطقنا ولن نسمح لهذا الخطر ان يعود مرة أخرى، مهما بلغت التضحيات. وقد بذلت معنا دول التحالف العربي جهوداً كبيرة ساعدتنا الى جانب عقيدتنا الوطنية والقتالية الصادقة، ساعدتنا في إلحاق الهزيمة بهذه الميليشيات التي لا تقل خطراً عن الإرهاب، بل هي أحد أشكاله وصوره، وهنا نجدد دعمنا لدول التحالف العربي في الحرب على هذه الميليشيات التي تستعدي الناس دون وجه حق، وسنستمر حتى تحقيق اهداف عاصفتي الحزم والأمل، وتأمين المنطقة من التدخلات الإيرانية السافرة، متمنين أن تجد دول التحالف شريكاً جاداً لتحرير الشمال وحمايته من ميليشيات الحوثي، خاصة وان استمرار دعم جماعة الإخوان في الشمال لن تكون نتائجه الفشل فقط، بل سيعزز – بكل ما تحمله الكلمة من معنى – من فرص تنفيذ قوى معادية لمشاريعها التي بكل تأكيد تشكل تهديداً كاملا للأمن القومي لدول التحالف العربي.

ايها الشعب الجنوبي العظيم

لقد عملنا بكل الإمكانيات على انشاء قنوات اتصال مع مختلف الفاعلين الدوليين، من خلال زياراتنا الخارجية الى المملكة المتحدة، وروسيا الإتحادية، ومن خلال اجتماعاتنا المكثفة مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والدول الراعية للعملية السياسية، ومن خلال استمرار اتصالات وعلاقات بعثاتنا ومكاتبنا الخارجية، ولقد بحثنا مختلف الملفات والقضايا مع دوائر صنع القرار بالدول الكبرى والدول ذات العلاقة بملف الأزمة في بلادنا، ولقد صنعنا مساحة جيدة من التفاهم والتفهّم مع هذه الدول والمنظمات الدولية، ولدينا معهم اتصالات مستمرة بما يضمن استمرار وتعزيز حضورنا دولياً وبما يليق بمكانتنا ومكانة قضيتنا ومستقبلنا السياسي الذي تعبر عنه تطلعات شعبنا الجنوبي العظيم.

نجدد التزامنا بنهج الحوار والسلام وحفاظنا على وحدة الصف الجنوبي، وثباتنا على مبدأ التصالح والتسامح الذي نُحيي ذكراه الرابعة عشر هذا اليوم العظيم، وان التصالح والتسامح لهو الضمان الحقيقي والطريق الآمن لمستقبل شعبنا وقضيتنا، ونؤكد ان أيدينا دائما ممدودة لكل من يريد وطنا جنوبيا حراً ومستقلاً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العاصمة عـدن

13 يناير 2020م