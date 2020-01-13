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شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تؤكد على ضرورة سماح سلطات إيران للمحتجين بالتعبير عن آرائهم والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
أكدت الحكومة الألمانية ضرورة سماح السلطات الإيرانية للمحتجين بالتعبير عن آرائهم من دون قيود.
وأدت المواجهات بين قوات الأمن الإيرانية ومتظاهرين في وسط طهران إلى سقوط جرحى، إذ ذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن تستخدم الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، كما اعتقل الأمن عددا من المتظاهرين بعد مواجهات عنيفة وسط طهران.
وقالت مصادر محلية إن مقر الحرس الثوري في مدينة آمل شمال إيران شهد أيضا اليوم تظاهرات.
وذكرت إيران إنترناشيونال عربي على "تويتر" أن محتجين في مدينة سمنان شمال إيران يهتفون: "لا نريد نظام الجمهورية الإسلامية، ونطالب بالاستفتاء".
وكانت تعالت هتافات ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، والحرس الثوري في تظاهرات بعدة مناطق إيرانية.
وردد المتظاهرون هتافات "الموت للديكتاتور" في ميدان آزادي وسط طهران.
وبدأت تظاهرة حاشدة ضد النظام الإيراني في وسط العاصمة طهران، الأحد، وشهدت اشتباكات مع الأمن. واتسع نطاق التظاهرات في عدة مناطق إيرانية، منها مشهد
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