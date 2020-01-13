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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. انتقالي العاصمة عدن يناقش مشاكل المياه والكهرباء والوقود والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
ترأس الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن أمس اجتماعاً هاماً لرؤساء الهيئة التنفيذية ونوابهم والذي عُقد بمقر القيادة في المنصورة .
واستعرض الاجتماع عدد من المواضيع الهامة المدرجة في جدول اعماله، وأبرز التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية على الساحة الجنوبية عامة والعاصمة عدن على بوجه خاص.
كما ناقش المجتمعون الملفات المتعلقة بمشاكل انقطاع المياه واوضاع الكهرباء والصحة والتعليم والوقود وغيرها من المجالات المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.
وتطرق الاجتماع ايضاً الى عملية استكمال القوائم المتبقية للمرشحين لقيادة المجلس في مراكز المديريات، على ان ترفع كشوفات الأسماء كاملة في مدة اقصاها نهاية الشهر الحالي.
وأقر الاجتماع جملة من التوصيات والقرارات الهامة المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة التنفيذية خلال الفترة المقبلة .
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