وزير مصري سابق : أردوغان يعلم جيدا استحالة إعادة كتابة التاريخ

الإثنين 13 يناير 2020

أكد وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، في مقال له بموقع "إنديبندنت" عربية خطورة الأوضاع في ليبيا الآن.



كما أكد فهمي وجود الكثير من الأطراف الراغبة في تحقيق أي قدر من المكاسب السياسية لها على حساب الأوضاع في ليبيا.

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وتابع: "أعتقدُ أن الرئيس التركي أردوغان يعلم جيداً استحالة إعادة كتابة التاريخ، وأن أقصى ما يمكن التطلع إليه واقعياً من هذا التصعيد إثبات أنه طرفٌ فاعلٌ في شمال أفريقيا، نكاية في السياسة المصرية والمساس بأمنها القومي من خلال خلق منطقة مضطربة على حدودها".

ونبه فهمي إلى دوافع تركيا إلى استغلال تطورات الأوضاع في ليبيا قائلاً إن "من هذه الدوافع تدعيم مركز تركيا التفاوضي المستقبلي فيما يتعلق بالتنقيب والاستفادة من اكتشافات الغاز والبترول، مشيراً في هذا الصدد إلى سعي تركيا لتطوير تعاونها العسكري مع حكومة السراج، وفي ذات الوقت العمل على تجنّب تعرض القوات التركية إلى أي مخاطر، إضافة إلى ضبط حساباتها السياسية بعنايةٍ ودقةٍ إزاء الاعتبارات المُختلفة بما ذلك مع الولايات المتحدة وروسيا.

وانتهى فهمي إلى دقة الأوضاع المشتعلة الان في ليبيا والتي باتت تؤثر على المنطقة، وهو ما دفع بالقوى الدولية الكبرى إلى العمل جدياً من أجل إقرار التهدئة في البلاد.