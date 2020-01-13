شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم منازل بالقوة وتعتقل 4 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة شبان فلسطينيين بينهم أسير محرر من محافظتي طولكرم و الخليل.

وأفاد مكتب نادي الأسير في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فهد ياسين من مدينة طولكرم، والشاب سعد أحمد قاسم ، من ضاحية اكتابا شرق طولكرم، كما فتشت عدداً من منازل المواطنين في الحي الجنوبي من المدينة، بعد تكسير أبوابها وتخريب محتوياتها.

من جهة أخرى، قال الناشط الإعلامي محمد عوض في الخليل، إن قوات الاحتلال داهمت مناطق الظهر والبياضة وسط بلدة بيت آمر، واعتقلت الأسير المحرر حمودة محمد حسن زعاقيق، وكريم عبد الرحمن عبد المجيد عرار، بعد تفتيش منزلي ذويهما.