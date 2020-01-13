شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار والثلوج تقضي على 14 شخصاً في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في حوادث سببتها الأمطار الغزيرة التي تشهدها باكستان مع تساقط الثلوج بكثافة في بعض المناطق.
وأوضح مسؤولون باكستانيون في مجال الإغاثة اليوم أن معظم الضحايا سقطوا جراء حوادث انهيار أسقف المنازل والانهيارات الأرضية والتعرض للماس الكهربائي في مناطق مختلفة من باكستان.
وأضافوا ان إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي يعد الأكثر تضرراً من الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث سيول وفيضانات، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في عدد من مناطق إقليم بلوشستان خصوصاً التي انقطعت عن شبكة الطرق بسبب السيول.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار والثلوج تقضي على 14 شخصاً في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.