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الأمطار والثلوج تقضي على 14 شخصاً في باكستان

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لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في حوادث سببتها الأمطار الغزيرة التي تشهدها باكستان مع تساقط الثلوج بكثافة في بعض المناطق.

وأوضح مسؤولون باكستانيون في مجال الإغاثة اليوم أن معظم الضحايا سقطوا جراء حوادث انهيار أسقف المنازل والانهيارات الأرضية والتعرض للماس الكهربائي في مناطق مختلفة من باكستان.

وأضافوا ان إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي يعد الأكثر تضرراً من الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث سيول وفيضانات، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في عدد من مناطق إقليم بلوشستان خصوصاً التي انقطعت عن شبكة الطرق بسبب السيول.

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