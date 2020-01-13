شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيلا» يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء مالطا والان نبدء بالتفاصيل

يؤدي روبرت أبيلا، اليوم ،اليمين الدستورية لتولي رئاسة وزراء مالطا، ليكون بذلك رئيس الوزراء الـ14 للبلاد، وذلك بعد يوم من انتخابه رئيسا لحزب العمال الحاكم.

ويخلف أبيلا 42 عاما ابن الرئيس السابق جورج أبيلا، جوزيف موسكات، الذي استقال عقب تورط مدير مكتبه في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا.

ومن المقرر يؤدي أبيلا اليمين الدستورية أمام الرئيس جورج فيلا الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) خلال مراسم في القصر الرئاسي في العاصمة فاليتا.