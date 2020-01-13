شكرا لقرائتكم خبر عن «رجل العنكبوت الفرنسي» يتسلق ناطحة سحاب تضامناً مع المحتجين والان نبدء بالتفاصيل

تسلق آلان روبير، المعروف باسم "رجل العنكبوت الفرنسي" اليوم الاثنين برج توتال وهو ناطحة سحاب من 48 طابقا في حي لا ديفونس في باريس لإظهار تضامنه مع عمال مضربين احتجاجا على إصلاح نظام معاشات التقاعد.

وتسلق روبير (57 عاما) أكثر من مئة مبنى منها جسر جولدن جيت في سان فرانسيسكو وأطول مبنى في العالم وهو برج خليفة في دبي.

وعادة ما يتسلق روبير دون الحصول على تصاريح واعتقل في عدة مناسبات. وهو يتسلق دون أحزمة أمان مستخدما يداه فقط وحذاء للتسلق وحقيبة من مسحوق الطباشير لمسح العرق.

وعلى مدى أكثر من شهر شهدت فرنسا إضرابات بسبب مسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات.