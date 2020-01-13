شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى إثر هجوم مسلح في كينيا والان نبدء بالتفاصيل

قٌتل ثلاثة أشخاص اليوم، في هجوم لحركة " الشباب" الصومالية المسلحة في مقاطعة غاريسا شمال شرق كينيا. وأوضحت وكالة أنباء كينيا، أن مسلحين هاجموا معسكراً للشرطة ودمروا هوائي اتصالات تابع لشركة هواتف محمولة. وأشارت إلى أنه تم إرسال تعزيزات امنية للمنطقة التي حصل فيها الهجوم ، وسط مخاوف من أن المسلحين قد زرعوا عبوات ناسفة على الطريق.

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