الدفاع المدني يسيطر على حريق الميدان

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي اندلع داخل مخزن في منطقة الميدان وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق الميدان". وكان مصدر في الشرطة أفاد، ظهر اليوم الاثنين، بأن حريقاً اندلع داخل مخزن في منطقة الميدان وسط العاصمة بغداد، بسبب انفجار محولة كهرباء.



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