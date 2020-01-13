ملك السعودية يغادر إلى عُمان ونجله يتولى إدارة شؤون المملكة

وقال الديوان الملكي في بيان له اليوم الاثنين: إن "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود غادر، اليوم الاثنين، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد".

وأصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإنابة ولي عهده محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفره خارج المملكة.



وتوفي السلطان قابوس بن سعيد يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، وحل محله السلطان هيثم بن طارق.