انفجار محوّلة كهرباء يتسبب باندلاع حريق في الميدان وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع داخل مخزن في منطقة الميدان وسط العاصمة بغداد، بسبب انفجار محولة كهرباء".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدافع المدني وصلت الى مكان الحادث وتحاول السيطرة على النيران واخمادها".