البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "الكعبي افتتح قبل قليل، أعمال الجلسة الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عدد النواب الحاضرين يبلغ 182 نائباً".