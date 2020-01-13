البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

عقد مجلس النواب، الاثنين، جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور 182 نائباً".
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "الكعبي افتتح قبل قليل، أعمال الجلسة الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عدد النواب الحاضرين يبلغ 182 نائباً".
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