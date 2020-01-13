مدرب تايلند: اللاعبون يتحدون أنفسهم وجاهزون لمواجهة العراق

وقال نيشينو في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد الاسيوي، "بعد مراجعة استعداداتنا للبطولة، أعتقد أن اللاعبين قدموا مستوى أفضل مما توقعت".

وأردف بالقول: "حالياً لدينا ثلاث نقاط، ولكنني أعتقد أن اللاعبين يقدمون أفضل ما بوسعهم في البطولة، حيث أنهم يتحدون أنفسهم، ويعملون على تحديد نقاط الضعف لديهم لمحاولة معالجتها".



وتابع: "المباراة الثالثة ستكون حاسمة، حيث ستحدد إذا كنا سنتأهل للدور الثاني، ونحن نركز على مواصلة التحسن، بالتأكيد يجب أن نقوم بتقييم الحالة البدنية للاعبين، لكننا سنكون جاهزين للمباراة".

المباراة ستقام في تمام الساعة الرابعة و15 دقيقة بتوقيت بغداد غداً الثلاثاء، والفوز فقط من يؤهل العراق الى ربع النهائي.