2020-01-13 | 12:51
214 مشاهدة
أكد مدرب المنتخب الأولمبي التايلندي، أكيرا نيشينو، أن فريقه جاهز لمواجهة العراق في الجولة الثالثة من دور المجموعات بنهائيات آسيا تحت 23 عاماً بتايلند.
وأردف بالقول: "حالياً لدينا ثلاث نقاط، ولكنني أعتقد أن اللاعبين يقدمون أفضل ما بوسعهم في البطولة، حيث أنهم يتحدون أنفسهم، ويعملون على تحديد نقاط الضعف لديهم لمحاولة معالجتها".
وتابع: "المباراة الثالثة ستكون حاسمة، حيث ستحدد إذا كنا سنتأهل للدور الثاني، ونحن نركز على مواصلة التحسن، بالتأكيد يجب أن نقوم بتقييم الحالة البدنية للاعبين، لكننا سنكون جاهزين للمباراة".
المباراة ستقام في تمام الساعة الرابعة و15 دقيقة بتوقيت بغداد غداً الثلاثاء، والفوز فقط من يؤهل العراق الى ربع النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب تايلند: اللاعبون يتحدون أنفسهم وجاهزون لمواجهة العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.