نائب: الأسماء التي تطرح بساحات التظاهر لرئاسة الوزراء مدفوعة الثمن

رأى النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي، الاثنين، ان جميع الاسماء التي يتم طرحها عبر وسائل الاعلام او الجماهير ومايرفع من صور في ساحات التظاهر لشخصيات مرشحة لرئاسة الوزراء هي توقعات اواعلانات "مدفوعة الثمن".
وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عبارة عن مزيج من كتل سياسية، مايخلق نوع من التنوع داخل المجلس من ناحية الاراء والمواقف حول القضايا المختلفة"، مبينا أن "اعادة تسويق الحكومة المستقيلة هو امر صعب وغير وارد ولايمكن تمريره داخل مجلس النواب على اعتبار انه منافي لتوجيهات المرجعية ومطالب الجماهير".
وأضاف الزيادي، أن "جميع الاسماء التي يتم طرحها عبر وسائل الاعلام او الجماهير ومايرفع من صور في ساحات التظاهر لشخصيات لمرشحي رئاسة الوزراء هي توقعات واعلانات مدفوعة الثمن"، مشددا على أن "الواقع حتى اللحظة ان القوى السياسية والجماهير حتى اللحظة غير متفقين على شخصية محددة، لكن الضغط والظروف الحالية قد تسهم في الاسراع باختيار اسم لشعل المنصب".
وأضاف الزيادي، أن "جميع الاسماء التي يتم طرحها عبر وسائل الاعلام او الجماهير ومايرفع من صور في ساحات التظاهر لشخصيات لمرشحي رئاسة الوزراء هي توقعات واعلانات مدفوعة الثمن"، مشددا على أن "الواقع حتى اللحظة ان القوى السياسية والجماهير حتى اللحظة غير متفقين على شخصية محددة، لكن الضغط والظروف الحالية قد تسهم في الاسراع باختيار اسم لشعل المنصب".
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