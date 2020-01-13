3 أحزاب يسارية ووسطية تتحد لمواجهة نتنياهو بالانتخابات

أعلنت 3 أحزاب يسارية ووسطية بإسرائيل، الإثنين، خوض الانتخابات العامة في الثاني من مارس/آذار المقبل ضمن قائمة موحدة بمواجهة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقرر عمير بيرتس، رئيس تحالف "العمل-جيشر" الوسطي، ونيتسان هوروفيتش، زعيم حزب "ميرتس" اليساري، خوض الانتخابات ضمن قائمة موحدة.

وكان "العمل" برئاسة بيرتس و"جيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس، قد خاضا الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي ضمن قائمة واحدة.

فيما خاض "ميرتس" الانتخابات ضمن قائمة أخرى مع الرئيس الأسبق لحزب "العمل" إيهود باراك ضمن قائمة أطلق عليها "المعسكر الديمقراطي".

وحصلت الأحزاب الـ3 مجتمعة على 11 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120.

وبحسب الاتفاق الجديد فإن بيرتس سيرأس القائمة التي ستضم الآن 3 أحزاب يسارية ووسطية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاتفاق سيضمن للأحزاب الصغيرة الـ3 التمثيل في الكنيست الإسرائيلي القادم بعد أن أشارت استطلاعات الرأي العام الأخيرة إلى أن بعضها قد لا يتمكن من عبور نسبة الحسم.

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وقال التحالف الجديد، في بيان: "هذه هي أهم خطوة في حملة 2020 التي ستضمن القدرة على تشكيل حكومة التغيير والأمل بعد الانتخابات.

وأضاف: "ننوي التأكيد من خلال هذا الاتحاد على أملنا في إحداث التغيير السياسي الذي سيكون القلب والبوصلة السياسية للحكومة المقبلة بمجرد انتهاء حقبة نتنياهو".

وستكون الانتخابات التي تجري مطلع مارس/آذار الثالثة في غضون عام واحد بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى أنه حتى بعد الانتخابات المقبلة فإن إسرائيل ستواجه معضلة عدم قدرة أي مرشح على تشكيل الحكومة.

وبحسب الاستطلاعات فإن حزب "أزرق أبيض" الوسطي برئاسة بيني جانتس سيحصل على 34 مقعدا مقابل حصول "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 30 مقعدا.

ولكن تشكيل الحكومة يتطلب الحصول على ثقة 61 عضوا في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا.

وللوصول إلى هذا العدد من المقاعد فإن الأحزاب اليسارية والوسطية تتحالف فيما بينها وكذلك تفعل الأحزاب اليمينية.

وأمام الأحزاب الإسرائيلية فرصة حتى يوم الأربعاء لتقديم قوائمها الانتخابية إلى لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.