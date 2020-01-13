قرقاش في السودان وخسائر بوينج.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تطالعون: الرئيس الجزائري يأمر بإعداد قانون يجرم مظاهر العنصرية وخطاب الكراهية، وقرقاش يجري مباحثات في السودان مع البرهان وحمدوك خلال زيارة رسمية، وترامب: لا أهتم بشأن تفاوض إيران معنا، وبعد العريضة البرلمانية.. ”لائحة شعبية“ بتونس لسحب الثقة من الغنوشي، والجيش الليبي يرصد 30 خرقا للهدنة ووصول مرتزقة أتراك، والسيسي وميركل يؤكدان ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا، وشينزو آبي يترجم اهتمامه بالشرق الأوسط في بيت شعر بـ“العباءة“.

وتقرأون في الاقتصاد: أزمات بوينج تهدد بخفض الناتج المحلي للولايات المتحدة، والصين تتخلص من قروض رديئة قيمتها 289 مليار دولار.

وفي الرياضة تتابعون: لقب السوبر فأل سيئ على ريال مدريد في الليجا.

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وفي الفن تطالعون: ”1917” يتصدر شباك التذاكر.. و“حرب النجوم“ يتراجع.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والرياضة والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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