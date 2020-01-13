وزير خارجية ألمانيا يدعو لخفض التصعيد بالشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي في عمان، بثته وسائل إعلام محلية.



وقال وزير الخارجية الألماني إن الفوضى في ليبيا ستكون عامل جذب للإرهاب وستؤثر سلبا على المنطقة.

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وأكد أهمية العمل من أجل حل الأزمة السورية، كما حذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وأثرها على عملية السلام.

بدوره، دعا وزير الخارجية الأردني أيضا إلى خفض التصعيد وحل الأزمات بالحوار لأن المنطقة لا تتحمل الحرب.

وأوضح أن الأزمة في ليبيا تقف على حافة الانهيار ونعمل مع شركائنا للتوصل للحل الأمثل.

وأكد أن بلاده ملتزمة بالعمل مع شركائها من أجل إحلال السلام الدائم في المنطقة، لافتا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكّل خطرا أمنيا.

وتشهد المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.